USD
Доллар США
84,20
-0.37 %
EUR
Евро
96,67
-0.85 %
CNY
Китайский Юань
12,57
-0.09 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,93
-0.37 %

«Не хочу непроверенных»: Виталий Гогунский рассказал о новой возлюбленной

Культура

Актер Виталий Гогунский рассказал, что наладил личную жизнь. В интервью Лауре Джугелии он признался, что уже около двух месяцев состоит в отношениях, сообщает Super.ru.

Артист называет свою избранницу музой. При этом познакомился он с ней через приятеля.

«Мы встретились через одного очень уважаемого человека. Это не сватовство, это рекомендация. Я уже не хочу непроверенных вариантов», — пояснил Гогунский.

Общение завязалось легко: девушка записала видео в хорошем настроении, и Гогунский сразу предложил продолжить. Однако он проявил осторожность — заранее проверил биографию новой знакомой и ее счета.

Ранее Гогунский заявлял, что после развода не вступал в серьезные отношения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.