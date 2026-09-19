«Не хочу непроверенных»: Виталий Гогунский рассказал о новой возлюбленной
Актер Виталий Гогунский рассказал, что наладил личную жизнь. В интервью Лауре Джугелии он признался, что уже около двух месяцев состоит в отношениях, сообщает Super.ru.
Артист называет свою избранницу музой. При этом познакомился он с ней через приятеля.
«Мы встретились через одного очень уважаемого человека. Это не сватовство, это рекомендация. Я уже не хочу непроверенных вариантов», — пояснил Гогунский.
Общение завязалось легко: девушка записала видео в хорошем настроении, и Гогунский сразу предложил продолжить. Однако он проявил осторожность — заранее проверил биографию новой знакомой и ее счета.
Ранее Гогунский заявлял, что после развода не вступал в серьезные отношения.
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