С компаний Артема Чекалина взыскивают более 400 тысяч рублей

Приставы взыскивают свыше 405 тысяч рублей с двух московских компаний, соучредителем которых выступает Артем Чекалин — бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), который осужден по делу о выводе средств в ОАЭ по поддельным документам, сообщает РИА Новости .

Братья Артем и Аркадий Чекалины владеют компанией «Леани», занимающейся розничной интернет-торговлей. Артему принадлежит 70% фирмы, его брату — 30%.

По информации приставов, с «Леани» взыскивают 335,7 тысячи рублей «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» и исполнительский сбор 40,2 тысячи рублей. При этом ранее суд уже удовлетворил иск «Ростелекома» о взыскании с компании 412,4 тысячи рублей задолженности по аренде и 12,8 тысячи рублей госпошлины.

Также с фирмы «Би Фит», где Чекалин числится соучредителем, взыскивают штраф 30 тысяч рублей по иску некоего Николая Сергеева. Мужчина требовал компенсации морального вреда из-за незаконной рекламы.

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