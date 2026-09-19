Задержали силовики: гендиректора Mixit Олега Пая подозревают в мошенничестве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере, сообщает Telegram-канал Mash .

По данным силовиков, Пай мог использовать служебное положение.

Силовые структуры уже проявляли интерес к руководству компании ранее. Осенью 2024 года в офисных помещениях MIXIT, а также по местам жительства Олега Пая и Елены Назаровой проводились обыски.

Рассмотрение вопроса о выборе меры пресечения по делу генерального директора компании назначено на сегодня на 12:00. Оно пройдет в московском суде.

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