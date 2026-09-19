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«Баба-Яга» больше не проблема: ВСУ лишились возможности бить по Белгородчине

В приграничных районах Белгородской области защитники неба свели к минимуму попытки украинских сил атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения БПС с позывным Сват.

Безопасность региона обеспечивается совместными усилиями расчетов беспилотной авиации и наземных огневых отрядов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса. Они входят в состав группировки «Север».

Воздушные рубежи находятся под беспрерывным наблюдением. Чтобы нейтрализовать тяжелые украинские гексакоптеры R-18, также известны как «Баба-Яга», российские бойцы применяют тактику прямого тарана в воздухе и дистанционного подрыва с помощью специализированных дронов-перехватчиков.

С земли по вражеским целям отрабатывают мобильные группы. Они используют стрелковое оружие и комплексы «Елка».

Благодаря слаженным действиям только за первые две недели сентября в небе над Харьковской областью удалось ликвидировать свыше 60 коптеров типа R-18. Военнослужащие несут круглосуточное дежурство, пресекая попытки снабжения и поддержки окруженных сил противника. Также они продолжают расширять буферную зону безопасности.

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