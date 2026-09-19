Дети из Подмосковья призвали жителей голосовать на выборах

Юные жители Московской области в Богородском городском округе креативно призвали жителей голосовать на выборах, которые проходят в регионе и других субъектах РФ 18, 19 и 20 сентября. Об этом сообщает в канале в МАКС пресс-служба Мособлизбиркома.

На видеозаписи толпа детей стоит в помещении. Диктор говорит в микрофон: «Перед вами ваши дети. Пока не могут выбирать. Но они вас призывают…».

«Все должны голосовать», — крикнули несовершеннолетние.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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