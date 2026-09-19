Сестры-близняшки из Орехово-Зуева впервые проголосовали в обновленной школе

В Орехово-Зуеве 18-летние сестры-близняшки Анастасия и Виктория Данилины впервые приняли участие в голосовании на выборах. Они сделали это на избирательном участке №2159, расположенном в здании школы №16, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома в МАКС .

Девушки являются студентками Государственного гуманитарно-технологического университета и в прошлом окончили школу с отличием. Придя на голосование, они были приятно удивлены изменениями в родном учебном заведении после проведенного капитального ремонта.

Виктория Данилина отдельно обратила внимание на комфортную и дружелюбную атмосферу, созданную на участке. Анастасия поделилась, что в момент опускания бюллетеня в урну почувствовала себя по-настоящему взрослой.

Как подчеркнула председатель участковой избирательной комиссии №2159 Анна Барышникова, на территории Орехово-Зуевского городского округа сохраняется традиция вручать памятные подарки всем молодым людям, которые голосуют впервые в жизни.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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