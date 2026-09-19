ВС РФ нанесли ночные удары по логистическим центрам и портам Украины

Российские войска ночью поразили логистические центры и порты Украины, а также суда, используемые в целях ВСУ, и объекты транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киевской области удар пришелся по таможенно-логистическому центру «Копылов Логистик Парк» в н. п. Копылов. Объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

В Одесской области ВС РФ атаковали понтонную переправу через реку Днестр, используемую для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск был поражен сухогруз, перевозивший военные грузы.

Также российские войска ударили по еще двум сухогрузам, которые доставляли в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.