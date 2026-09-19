Явка на ДЭГ в Подмосковье достигла 75%

В Подмосковье через систему ДЭГ проголосовали свыше 75% избирателей, подавших заявки. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс на брифинге в Центре общественного наблюдения.

По его словам, жители области активно делают свой выбор через систему электронного голосования. По актуальным данным проголосовали уже 75% избирателей, подавших заявки на ДЭГ.

Фурс добавил, что цифра постоянно растет.

«По состоянию на 20.00 18 сентября это было 69%, а сейчас уже 75», — отметил он.

Статистика по ДЭГ доступна в режиме реального времени по всей стране. В Подмосковье ее можно посмотреть сайте stat.vybory.gov.ru.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней для удобства избирателей. В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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