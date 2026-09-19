4 дома отремонтируют в Тропарево-Никулино

Согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов на западе Москвы, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здания построены в 1993 году и расположены на улице Никулинской, дом 9, дом 11, дом 15, корпус 2, дом 19.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта четырех домов на Никулинской улице. В них приведут в порядок кровли и технические помещения, модернизируют инженерные коммуникации с последующими локальными восстановительными работами. Для каждого объекта также предусмотрен индивидуальный набор мероприятий», — поделился Иван Щербаков.

Так, в домах № 9 и № 15, корпус 2 проведут ремонт фасадов, включая входные группы, лоджии и балконы. Поверхности наружных стен очистят от загрязнений и старого покрытия, выровняют и утеплят, а после этого нанесут декоративно-защитную штукатурку и окрасят. На неостекленных лоджиях и балконах уложат керамогранитную плитку, отремонтируют или заменят экраны. Кроме того, проектами предусмотрена установка единообразных декоративных корзин для наружных блоков кондиционеров.

Во входных группах установят металлические утепленные двери с домофоном и антивандальным остеклением, а также двухкамерные стеклопакеты. Площадки крылец вымостят тротуарной плиткой, отремонтируют и покрасят ступени и козырьки. В местах общего пользования поставят теплосберегающие окна с двухкамерными стеклопакетами.

Во всех четырех домах заменят покрытие кровель, смонтируют новые ограждения, приведут в порядок вентиляционные шахты и надстройки. Мусорокамеры, подвалы, чердаки и другие технические помещения отремонтируют, установят в них пожаробезопасные металлические двери, а подвергающиеся воздействию влаги поверхности обработают антигрибковым составом.