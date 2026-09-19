Памфилова заявила, что особых атак извне во время выборов еще не было

Дебютный день выборов на территории России прошел в устойчивой и стабильной обстановке. Серьезные атаки извне не зафиксировали, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление руководителя ЦИК РФ Эллы Памфиловой во время встречи с журналистами в информационном центре комиссии.

Она выразила удовлетворение тем, что первый день прошел без инцидентов. По мнению Памфиловой, подобное затишье обусловлено либо высокой степенью защищенности системы, перед которой пасуют оппоненты, либо их подготовкой к последующим попыткам воздействия.

«То ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою, долбанут на завтра», — заявила она.

ЦИК готов к отражению любых вызовов. Параллельно с этим дистанционное электронное голосование функционирует без накладок, а весь спектр информационных систем работает в стандартном режиме.

Отдельно руководитель ЦИК озвучила свежие данные от правоохранителей. За весь период текущей избирательной гонки на территории РФ завели 22 уголовных дела, имеющих прямое отношение к процессу выборов. Памфилова акцентировала внимание на том, что эти цифры охватывают всю кампанию в целом, а не лишь прошедший день. Она добавила, что львиная доля преследуемых эпизодов касается ложных сигналов о минировании и угрозах терактов.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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