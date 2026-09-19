В Химках волонтеры помогают избирателям на выборах

В дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета в Химках работают специальные волонтерские пункты. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Они располагаются по пяти адресам в разных микрорайонах округа:

ул. Чапаева, 7 (Сходня);

Юбилейный проспект, 67а (Новые Химки);

улица 9 Мая, 18Б (Новые Химки);

ул. Зеленая, 4 (Левобережный);

ул. Пролетарская, 25 (Старых Химках).

На избирательных участках Химок работают активисты организации «Волонтеры Подмосковья». Они консультируют жителей по вопросам, связанным с голосованием, помогают пожилым и маломобильным жителям добраться до места голосования и сориентироваться на участке. При необходимости волонтеры могут встретить человека у дома и сопроводить его до избирательного участка.

«На выборах важен голос каждого. Поэтому мы готовы помогать тем, у кого возникают трудности. Наша основная задача — поддержать пожилых людей. Если нужно, мы встречаем человека у дома, помогаем добраться до участка и освоиться на месте», — рассказал один из волонтеров.

Важно отметить: волонтеры не занимаются выездным голосованием с переносными ящиками — это относится к полномочиям членов избирательных комиссий. Заявку на сопровождение жители Подмосковья могут оставить через сервис «Волонтер на выборах» на портале «Госуслуги». Такой помощью могут воспользоваться пожилые люди, граждане с инвалидностью, другие маломобильные жители, а также родители с маленькими детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.