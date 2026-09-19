Депутат Мособлдумы Лобышева оценила организацию и активность граждан на выборах

Движение вперед и сохранение устойчивого курса имеют принципиальное значение для Московской области как одного из наиболее динамичных субъектов страны. Об этом заявила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева.

Парламентарий подчеркнула, что участие в трехдневном голосовании 18, 19 и 20 сентября — это персональный вклад каждого жителя в успешное будущее региона. Лобышева уже сделала свой выбор лично на участке, назвав этот шаг осознанным решением, а не формальным действием.

По ее наблюдениям, на местах фиксируется высокая активность избирателей и атмосфера ответственности. На участки приходят целыми семьями, старшее поколение сопровождают взрослые дети. Молодежь тоже демонстрирует живой интерес, что указывает на неравнодушие жителей к судьбе родного края и понимание значимости текущих решений.

Депутат дала высокую оценку уровню проведения выборов. Безопасность на объектах обеспечивают отряды полиции, а легитимность и чистоту процедуры — общественные наблюдатели.

Особые слова признательности Лобышева адресовала волонтерам, отметив их отзывчивость, энергию и гражданскую зрелость. Добровольцы задействованы на всех ключевых этапах. Они информируют население о сроках и локациях для голосования, объясняют новые доступные форматы.

Корпус обученных наблюдателей из числа волонтеров гарантирует честный учет каждого бюллетеня. Сравнивая процесс со спортом, глава региональной Федерации конькобежного спорта отметила, что в политической сфере так же важны соблюдение правил и принципы честной игры.

Кроме того, волонтерский корпус оказывает адресное содействие ветеранам, пожилым людям и маломобильным гражданам, помогая им беспрепятственно реализовать свое избирательное право. По мнению Лобышевой, развитое добровольчество служит ярким индикатором общественного самосознания. Сила страны строится на личной ответственности каждого гражданина.

В завершение депутат напомнила о высокой значимости выборов в Государственную думу и Московскую областную думу. Именно законодательные органы утверждают правовые акты, прямо влияющие на комфорт ежедневной жизни: качество дорожного покрытия, доступность образовательных учреждений, уровень здравоохранения, программы поддержки семей, ветеранов и спортивной сферы. Решения, которые сформирует обновленный депутатский корпус, станут основой развития государства и Подмосковья на ближайшие пять лет.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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