Мобильные пункты голосования работают по всему Дмитровскому горокругу

Четыре специально оборудованных автобуса с членами участковых избирательных комиссий в дни выборов работают в 22 удаленных населенных пунктах округа.

Теперь у каждого есть возможность сделать свой выбор, не уезжая далеко от дома.

В Мособлизбиркоме позаботились о том, чтобы голосование было доступным и комфортным для всех жителей Подмосковья.

Выборы депутатов в Госдуму РФ и Мособлдуму в этом году проходят три дня — 8,19 и 20 сентября.

Тем, кто не успел зарегистрироваться для голосования в дистанционном формате, можно сделать свой выбор очно на избирательном участке с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.