Эколог Баташев поблагодарил всех участвующих в организации и проведении выборов

В разговоре с журналистами он выразил признательность всем, кто задействован в проведении голосования: членам УИК, наблюдателям, сотрудникам полиции.

«Я вот вчера ездил, видел, что люди падают от усталости. Понимаете, работать с 8:00 до 20:00 — это только голосование, а ведь еще надо все подготовить, бюллетени посчитать, опечатать. То есть люди несколько суток работают буквально круглосуточно. Я очень призываю всех, берегите комиссии. Потому что мало того, что они еще работают круглосуточно, но они выглядят все потрясающе», — сказал Баташев.

Отдельно эколог поблагодарил сотрудников полиции, которые обеспечивает безопасность на избирательных участках.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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