Ефимов: Центральный московский ипподром восстановлен по архивным материалам

Исторические чертежи, фотографии, печатные издания и документы использовались в ходе реставрации Главного корпуса Центрального московского ипподрома, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Специалисты изучили материалы Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Государственного архива РФ, архива Московского архитектурного института, эскизы мастерской И. В. Жолтовского.

«В ходе реконструкции Центрального московского ипподрома проведена реставрация Главного корпуса площадью около 15 тыс. кв. м. Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ — от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что много ценной информации о первоначальном виде фасадов и интерьеров дали оцифрованные проектные материалы и авторские чертежи.

«Архивные чертежи помогли при работе с конструктивными узлами Главного корпуса Центрального московского ипподрома: благодаря им удалось максимально бережно проводить восстановление, не нарушая историческую целостность объекта и первоначальную логику конструкций. В ходе реставрации здания специалисты восстановили историческую кирпичную кладку, сохранили оригинальные архитектурные элементы, характерные для монументальной сталинской архитектуры. Кроме того, выполнили ремонт пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун, отреставрировали исторические элементы внутреннего декора», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

По архивным материалам выполнялась и реставрация скульптурных элементов, а также живописи директорской ложи. Кроме того, именно архивные фотографии позволили восстановить историческую роспись, обнаруженную на барельефах трибун во время расчистки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии после комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома.

Основанный в 1834 году Центральный московский ипподром — старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Он расположен на территории бывшего Ходынского поля по адресу: Беговая улица, дом 22.