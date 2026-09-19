Жители Люберец приходят голосовать на выборы целыми семьями

В городском округе Люберцы продолжается голосование за кандидатов в Государственную Думу РФ и Московскую областную Думу. Уже второй день избирательные участки встречают жителей округа — сюда приходят целыми семьями, с друзьями и коллегами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Избиратели делятся хорошим настроением, встречаются с соседями и друзьями. Многие отмечают, что выборы стали для них не только важным гражданским событием, но и поводом провести время вместе с близкими.

«Мы всегда голосуем всей семьей, это наша традиция. Для нас важно обсуждать происходящее, решать, за кого голосовать, и показывать детям личный пример», — отметила одна из жительниц.

Эти инициативы поддерживают и молодежь, и представители старших поколений. Горожане приходят с маленькими детьми, а иногда — и с домашними животными, совместив голосование с прогулкой.

Многие из них принимают участие в фотоконкурсе «Россия Голосует»! Достаточно сделать позитивные фото и видео на участках, опубликовать в соцсетях 19 или 20 сентября и поставить хэштег #РоссияГолосует.

Сегодня в городском округе Люберцы начали работу 198 избирательных участков. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00 — 19 и 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.