Явка на выборах в Госдуму составляет уже 35,55% Политика сегодня в 15:09 Фото - © МАКС/Мособлизбирком

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15:06 по Москве в субботу, 19 сентября, составляет 35,55%, сообщает ЦИК РФ.