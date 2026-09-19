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Явка на выборах в Госдуму составляет уже 35,55%

Политика
МАКС

Фото - © МАКС/Мособлизбирком

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15:06 по Москве в субботу, 19 сентября, составляет 35,55%, сообщает ЦИК РФ.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

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