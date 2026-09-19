19 сентября на избирательном участке № 1586, расположенном в школе «Гармония» Можайского округа, свой гражданский долг исполнил человек, чья биография — пример истинного мужества и преданности Отечеству. Свой голос отдал Максим Грабовский — дважды кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Можайский.

Для Максима Грабовского участие в голосовании — это не просто формальность, а осознанный шаг человека, который знает цену миру и стабильности.

В марте 2022 года он одним из первых встал в строй, отправившись выполнять боевые задачи в зоне СВО. Действуя в составе бронегруппы и занимаясь разминированием, Максим Геннадьевич неоднократно смотрел смерти в глаза, рискуя жизнью ради выполнения приказа и безопасности товарищей. Позже он продолжил службу в штурмовых подразделениях, где требуются особая выдержка и сила духа.

За плечами ветерана — не только участие в СВО, но и командировки на «дальние рубежи», в том числе в страны Африки. Там он выполнял задачи особой важности.

Сейчас Максим Геннадьевич вернулся к мирной жизни в родном Можайске. Дома его с нетерпением ждут самые близкие люди: супруга, две дочери и внучка — семья, ради будущего и спокойствия которой он прошел через тяжелые испытания.

«Я голосую за стабильность, за развитие нашего округа и за то, чтобы те перемены, которые сейчас происходят, шли только на пользу людям», — подчеркнул Максим Грабовский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.