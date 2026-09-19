Депутат Жолобов проинспектировал работу участков в двух округах и проголосовал

На территории Московской области продолжается избирательный процесс. Граждане принимают участие в выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы, а также формируют составы советов депутатов в четырех муниципальных образованиях, заявил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов.

По словам парламентария, происходит действительно масштабное событие. Принимаемые в настоящий момент решения закладывают основу для дальнейшего развития государства и региона.

Жолобов отметил, что значительное число избирателей определилось с решением уже в первый день, внеся личный вклад в будущее своих семей и всей страны. Он подчеркнул, что граждане подходят к процедуре сознательно и ответственно, а подобная общественная активность выступает фундаментом сильного общества.

В первый день голосования, 18 сентября, депутат посетил пункты для голосования в Раменском муниципалитете и Домодедовском округе. По его наблюдениям, на всех объектах сохраняется комфортная, рабочая и спокойная атмосфера, а граждане приходят на участки с позитивным настроем. На каждом УИК задействованы наблюдатели.

В целом по Подмосковью зарегистрировано порядка 23 тыс. наблюдателей, представляющих различные политические партии и кандидатов. Из этого числа примерно четыре тыс. человек направлены партией «Единая Россия». В их рядах находятся граждане различных возрастных категорий и сфер деятельности.

Как указал Жолобов, работа наблюдателей гарантирует открытость процесса и формирует высокое доверие со стороны избирателей.

Парламентарий призвал не оставаться в стороне. Он напомнил, что опущенный бюллетень — это прямая инвестиция в процветание родного города, округа и всего государства.

Жолобов добавил, что лично принял участие в голосовании традиционным очным методом в городе Домодедово. По его мнению, данный шаг не является формальностью, ведь посещение участка лишает оснований высказывать недовольство в будущем, если человек сам отказался озвучить свое мнение.

Депутат резюмировал, что выборы выступают механизмом, где учитывается позиция каждого гражданина, независимо от конкретных предпочтений. Он призвал россиян прийти и сделать свой выбор спокойно, взвешенно и по совести.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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