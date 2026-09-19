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Явка на выборах в Госдуму составила 38,9%

Явка на выборах в Госдуму по федеральному округу по состоянию на 16:00 мск в субботу составляет 38,9%, сообщает ЦИК РФ.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

Ранее международные наблюдатели отметили высокий уровень прозрачности голосования в России.

Региональный координатор международной социалистической сети Совинтерн Луис Перес Лейра сообщил, что впечатлен избирательным процессом и качеством его организации.

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