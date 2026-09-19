Жители Химок продолжают голосовать на выборах депутатов

Химчане продолжают голосовать за депутатов Государственной думы, Московской областной думы и Совета депутатов городского округа. Так, супруга ветерана специальной военной операции Ирина Коннова посетила избирательный участок № 3178 в ДЮТ «Интеграл».

Для Ирины голосование — важный способ выразить свою гражданскую позицию.

«Для меня прийти на выборы — это способ выразить свою гражданскую позицию и сказать, что мне небезразлично, каким будет завтрашний день для наших детей. На своем примере я убедилась: выборы в округе проходят открыто, с соблюдением всех норм и правил, под внимательным контролем. Организация выборов на высоком уровне, а главное, легитимна и прозрачна», — отметила Ирина Коннова.

Супруг Ирины — Владимир является участником Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Совместно с единомышленниками он продолжает поддерживать бойцов на фронте и оказывать необходимую помощь героям в тылу. Владимир принимает активное участие патриотических и социально-значимых проектах, которые реализуются в городе.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября — участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Для тех, кто не может прийти лично, по-прежнему доступны голосование на дому (заявки принимаются до 14:00 20 сентября) и дистанционное электронное голосование для подавших заявление заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.