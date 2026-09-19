В Подольске проверили доступность избирательных участков для маломобильных граждан

В рамках единого дня голосования помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Алексей Стрелков 18 сентября провел мониторинг избирательных участков. Основной целью визита стала проверка организации голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также соблюдение правил оформления информационных стендов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В ходе осмотра особое внимание уделялось наличию и корректности сведений о порядке голосования, актуальности сводов законодательных актов, а также полноте информации о зарегистрированных кандидатах и политических партиях.

По итогам проверки установлено, что оформление всех осмотренных участков полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Кроме того, отмечена готовность инфраструктуры для обеспечения прав маломобильных групп населения.

Отдельно была проверена работа выездных групп. Во всех избирательных комиссиях сформированы и укомплектованы мобильные группы, готовые оперативно выехать к гражданам, которые по состоянию здоровья или иным обстоятельствам не могут самостоятельно посетить участки для голосования.

Алексей Стрелков отметил, что обеспечение доступности голосования для всех категорий населения — это основа доверия к избирательной системе. Важно, чтобы каждый избиратель чувствовал себя комфортно и уверенно на своем участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.