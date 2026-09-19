Депутат Легков проверил работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

Центр общественного наблюдения, функционирующий в Одинцове, посетил депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Александр Легков. В рамках визита он ознакомился с процессом онлайн-мониторинга обстановки на избирательных участках и прокомментировал ход голосования на территории региона, сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Парламентарий напомнил, что исполняет депутатские полномочия в Мособлдуме уже на протяжении 10 лет. Все это время регулярно посещает Центр общественного наблюдения для контроля за рабочими процессами.

На этот раз спортсмен проявил особый интерес к ситуации в Сергиевом Посаде, Красноармейске, а также в Мытищах, Долгопрудном и Королеве, откуда он выдвигается в качестве кандидата. Специалисты площадки продемонстрировали депутату работу системы круглосуточного видеоконтроля, рассказали о механизмах оперативного реагирования на поступающие сигналы и алгоритмах устранения точечных замечаний.

Кроме того, Легков изучил статистические показатели и динамику дистанционного электронного голосования, охарактеризовав ее как отличную.

Заслуженный мастер спорта отметил, что за день успел не только лично сделать выбор, но и объехать с инспекцией три своих округа, посетив целый ряд избирательных участков. По его наблюдениям, на подмосковных площадках организована настоящая праздничная атмосфера. Для граждан подготовили культурные мероприятия, детские выступления, угощения полевой кашей с чаем и музыкальное сопровождение с песнями под аккордеон и танцами. Легков подчеркнул, что благодаря высоким стандартам организации и праздничному настрою жители Подмосковья с готовностью приходят на избирательные участки целыми семьями.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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