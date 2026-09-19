Глава проекта «Жена героя» Юлия Шканова проголосовала через ДЭГ и посетила ЦОН

Центр общественного наблюдения посетила участница специальной военной операции, супруга бойца СВО и организатор патриотического проекта «Жена героя» в Подмосковье Юлия Шканова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

В общении с представителями средств массовой информации общественный деятель сообщила, что уже приняла участие в голосовании, воспользовавшись дистанционным электронным форматом. По мнению Шкановой, в законодательных представительных органах государства обязательно должны работать граждане, отстаивавшие интересы Родины на линии боевого соприкосновения.

Она подчеркнула, что в настоящий момент перед обществом открыта уникальная возможность привлечь к управлению и законотворческой системе людей, прошедших через реальный боевой опыт и видевших все происходящее своими глазами. По мнению Шкановой, такие специалисты смогут продвигать инициативы, направленные на поддержку военнослужащих и повышение качества условий как в зоне проведения операции, так и в тылу.

Общественница отметила, что несмотря на старания органов власти всех уровней, глубже и точнее всего специфику потребностей защитников способен осознать именно тот человек, который сам прошел через эти испытания.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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