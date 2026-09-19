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Смертельно опасный паук каракурт расплодился в гараже у девушки в Астрахани

Общество

Жительница Астрахани столкнулась в собственном гараже со смертельно ядовитым пауком каракуртом, охранявшим отложенное потомство в коконах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Горожанка по имени Ирина случайно заметила паучиху черной вдовы, расположившуюся рядом с несколькими коконами. Девушка решила отложить решение проблемы до следующего дня. 

Специалисты напоминают, что период откладки яиц у самок каракурта приходится на отрезок с июля по сентябрь. В каждом отдельном коконе может зреть от нескольких десятков до сотен будущих особей. 

На следующие сутки девушка набралась смелости и собственными силами избавилась от опасного семейства, выселив его из помещения без негативных последствий.

Эксперты настоятельно рекомендуют не повторять подобный риск и не прикасаться к каракуртам или их коконам руками. При выявлении ядовитых членистоногих следует незамедлительно вызывать специалистов по дезинсекции. Токсин черной вдовы мгновенно бьет по нервной системе человека и при задержке медицинской помощи способен вызывать паралич мышц и остановку дыхания.

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