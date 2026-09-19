Ветераны СВО Московской области участвуют в голосовании и работают наблюдателями

В Подмосковье продолжается второй день трехдневных выборов депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а также муниципальных депутатов в ряде округов. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Члены отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области участвуют в голосовании вместе со своими семьями, приходя на избирательные участки с раннего утра. Кроме того, они выполняют задачи общественного наблюдения — около 200 бойцов работают наблюдателями, следя за ходом голосования, соблюдением избирательных процедур и прав граждан.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек мог самостоятельно сделать свой выбор, а все установленные законом процедуры соблюдались. Наши ребята ответственно подходят к этой работе. Мы уважаем выбор каждого гражданина и считаем необходимым обеспечить соблюдение его избирательных прав», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.