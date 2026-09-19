В Химках продолжается голосование: жители Лунево и Подрезково принимают участие в выборах

В Химках продолжаются выборы народных избранников. Жители Лунево и Подрезково приходят на участки целыми семьями, голосуя за депутатов Государственной думы, Московской областной думы и депутатов местного Совета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для многих жителей голосование — важная процедура, позволяющая самостоятельно выбрать представителей государственной власти и местного самоуправления, возможность проявить активную гражданскую позицию.

«Стараюсь не пропускать ни одни выборы. Прихожу сам и всегда зову с собой близких. Это простое дело, но от него зависит, как будет развиваться наш регион и страна дальше», — отметил житель микрорайона Подрезково Аркадий Ветлугин.

Избирательные участки продолжат работать 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. У жителей есть выбор — прийти лично или проголосовать дистанционно. Для голосования на избирательном участке при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.