Международные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения в Подмосковье

Международные наблюдатели из Сербии, Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании оценили работу Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, а также отметили высокий уровень прозрачности голосования в стране, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

Делегатам рассказали о работе ЦОН, куда стекается информация с избирательных участков области, что позволяет круглосуточно следить за ходом выборов.

«Все, что мы увидели, соответствует международным стандартам. Организация, обеспечение безопасности, демократичности на очень высоком уровне. Не только Сербия, но и весь мир может поучиться этому у России», — отметил председатель комитета по международному сотрудничеству сербской партии «Движение социалистов» Боян Вулин.

По словам Вулина, выборы — очень сложный процесс, но все люди приходят с хорошим настроением, и те, кто работает на выборах.

Региональный координатор международной социалистической сети Совинтерн Луис Перес Лейра сообщил, что впечатлен избирательным процессом и качеством его организации в России.

«Мы по-настоящему впечатлены тем, насколько выборы хорошо организованы и прозрачны. Правительство и ответственные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить вовлечение граждан в выборный процесс и доступность голосования», — сказал он.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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