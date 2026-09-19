Глубокую признательность за приглашение и возможность посетить Центр общественного наблюдения за выборами выразил президент Союза социалистов-демократов Демократической Республики Конго, региональный координатор международной социалистической сети Совентерн Кабаселе Тшиманга Бабанья Кабуди. По словам зарубежного эксперта, аккредитованного Центральной избирательной комиссией РФ в качестве иностранного наблюдателя, его крайне удивило сочетание традиционного очного формата и электронного онлайн-голосования.

Международный наблюдатель подчеркнул, что открытость и прозрачность избирательных процедур в ходе текущей кампании обеспечены на высоком уровне. В этом мужчина смог убедиться лично.

Кабаселе Тшиманга Бабанья Кабуди особо отметил, что право голоса — это неотъемлемая привилегия и фундаментальная возможность каждого гражданина. Также он выразил благодарность Центральной избирательной комиссии РФ за создание всех условий для свободного волеизъявления населения.

По оценке представителя Конго, в отличие от ряда империалистических стран, процесс голосования в России характеризуется высокой степенью открытости. Кабаселе Тшиманга Бабанья Кабуди добавил, что остался под сильным впечатлением от безупречной организации работы и уровня проведения выборов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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