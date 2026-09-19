Депутат Свинцов: выборы в России — образец для всего мира

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов, посетивший Центр общественного наблюдения в Одинцове, считает, что по части открытости и честности выборы в России можно считать образцовыми, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

Он отметил, что его зарубежные коллеги-депутаты ездят по многим странам и наблюдают, как там проходят выборы.

«Поэтому Россия сегодня образец, образец для всего мира, как нужно проводить выборы. Мы в этой кампании увидели абсолютную свободу по использованию всех законных инструментов для ведения агитации», — сказал депутат.

Он выразил надежду, что избирательная кампания дала возможность каждому гражданину Российской Федерации найти своего кандидата и свою партию, за кого он проголосует.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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