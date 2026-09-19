сегодня в 16:42

Явка на федеральной платформе ДЭГ выросла до 80%

Число граждан, воспользовавшихся федеральной системой дистанционного электронного голосования на выборах, превысило 80% от всей массы подавших заявления участников. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на статистические показатели сервиса ДЭГ.

К 16:30 по московскому времени электронные бюллетени заполнили 3 227 299 жителей страны.

В общей сложности персональные запросы на удаленное волеизъявление через государственную платформу направили свыше 4 млн россиян.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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