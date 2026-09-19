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Житель Хабаровского края совершал развратные действия с дочерью возлюбленной

Происшествия

Школьница из поселка Октябрьский Хабаровского края заявила о развратных действиях со стороны бывшего сожителя своей матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина проживал с местной жительницей с 2021 года. Во время празднования Нового года в 2024 году мужчина жестоко избил женщину.

Конфликт стал причиной расставания пары. Спустя время несовершеннолетняя дочь девушки от первого брака рассказала, что в период совместного проживания взрослый совершал в отношении нее противоестественные вещи.

Накануне бывший сожитель нанес визит семье, устроив конфликт и «разборки». Женщина незамедлительно сообщила об инциденте правоохранителям, вызвав наряд полиции. 

Мужчина спешно скрылся с места происшествия, бросив собственный автомобиль. Правоохранительные органы ведут его розыск. 

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