Ребята из школьных лесничеств Подмосковья стали героями видеоролика

В этом коротком ролике ребята из школьных лесничеств Московской области напомнили взрослым о том, как легко уберечь природу от беды. Они показали, что забота о лесе начинается с мелочей — тех самых правил, которые мы часто забываем или игнорируем.

Каждый год леса Подмосковья страдают от пожаров именно по вине человека. В комитете есного хозяйства Московской области напомнили правила пожарной безопасности в лесу: не разводить огонь, не бросать окурки и спички, убирать за собой мусор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.