Председатель Общественной палаты Мытищ Игорь Савош проголосовал на избирательном участке

В Центре общественного наблюдения, который традиционно работает в Одинцове, подвели итоги первого дня голосования. По оценкам спикеров, выборы проходят прозрачно и в соответствии с законом. В процессе наблюдения задействовано более 4000 общественных наблюдателей от Общественной палаты Московской области, в том числе и от городского округа Мытищи.

Кроме того, в округе продолжают работать члены Штаба общественного наблюдения, созданного в период предвыборной кампании. 19 сентября председатель окружной Общественной палаты Игорь Савош проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе № 3, а также, чтобы посмотреть, как работают наблюдатели.

Он отметил отличную работу членов участковых избирательных комиссий и волонтеров.

«Я свой выбор сделал осознанно. Считаю, каждый из нас должен выполнить свой гражданский долг, обозначив свою гражданскую позицию. Выбирая депутатов Госдумы и Мособлдумы, мы выбираем будущее, ведь именно они занимаются законотворчеством, а значит принимают законы, по которым мы будем жить в ближайшую пятилетку. Мои коллеги также уже определились с выбором, и те, кто входит в Штаб общественного наблюдения, будут работать до окончания выборного процесса. Их задача — фиксировать нарушения, и, если они будут — передавать в Штаб. Это люди, прошедшие предварительное обучение, полностью владеющие всей необходимой информацией», — отметил Игорь Савош.

Игорь Савош, являющийся также председателем Мытищинской организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» также подчеркнул, что накануне выборов большое внимание уделили доступности для людей с ограниченными возможности здоровья избирательных участков

«В этом вопросе все в порядке, выборный процесс доступен для граждан всех категорий», — сказал Савош.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.