Более 100 участников собрал фестиваль спортивного ориентирования в Хотькове

Фестиваль спортивного ориентирования прошел в парке «Покровский» в Хотькове Сергиево-Посадского округа в субботу, он собрал свыше 100 участников, передает корреспондент РИАМО.

В фестивале принимали участие ребята из гимназии имени И.Б. Ольбинского, их учителя и родители, спортсмены из клуба «Дубрава», а также все желающие. Кто-то вышел на старт впервые, а некоторые уже не раз участвовали в различных турнирах.

Ребята бегали по парку и прилегающей территории, искали на них обозначенные на карте контрольные пункты, отмечались на них, после чего отправлялись на финиш.

«Дистанция была интересная, но сложность состояла в том, что часть контрольных пунктов нужно было брать в любом порядке, а часть только по определенной последовательности. Это немного запутало», — поделился участник соревнований Егор.

Фото - © Надежда Малышева Фото - © Надежда Малышева Фото - © Надежда Малышева Фото - © Надежда Малышева Фото - © Надежда Малышева

Победителей награждали по разным возрастным категориям. Всем вручили медали и грамоты, а еще сладкие призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

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