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Глава РФПИ Дмитриев заявил о шансе на восстановление «Северного потока» с «АдГ»

Возможность объединения усилий с немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) ради восстановления разрушенного газопровода «Северный поток» допускает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС .

По оценке Дмитриева, возобновление поставок по надежному и доступному маршруту станет мощным импульсом для процветания немецкого региона Мекленбург — Передняя Померания. В своей публикации в социальной сети X он подчеркнул, что реализация этого сценария гарантирует падение тарифов на электричество.

Также будут запущены новые рабочие места и ускорится экономический рост. Помимо этого, Дмитриев призвал положить конец энергетическому и промышленному самоубийству Германии.

Масштабная диверсия на трех нитках магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Из всей инфраструктуры в пригодном для гипотетического пуска состоянии осталась единственная нитка второго газопровода.

В России по факту случившегося Генпрокуратура РФ открыла уголовное дело об акте международного терроризма. Точные временные рамки полного ремонта трубопроводов на текущий момент назвать невозможно.

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