Иностранные наблюдатели познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами

Как обеспечиваются прозрачность и открытость голосования смогли увидеть представители КНР, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана Таджикистана и Беларуси — делегация иностранных наблюдателей побывала в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области, расположенном в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я представляю Шанхайскую организацию сотрудничества, возглавляю нашу делегацию в составе 15 человек, которая приехала, чтобы ознакомиться со всеми процессами избирательной кампании. Я бы хотела выразить глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное всестороннее содействие в организации нашей работы», — сказала заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань.

Для гостей провели экскурсию и рассказали, как организована работа в ЦОН. Наблюдатели оценили уровень оснащенности Центра, в также получили ответы на все интересующие вопросы.

«Сегодня мы находимся в Центре общественного наблюдения Московской области. Здесь прилагают колоссальные усилия, чтобы обеспечивать демократические права граждан РФ. Предусмотрены много форм волеизъявления: есть традиционная бумажная форма, есть электронное дистанционное голосование. Также предусмотрены избирательные участки в различных лечебных заведениях, в следственных изоляторах, голосование маломобильных избирателей, что очень важно», — отметила Пяо Янфань.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.