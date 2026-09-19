В Бронницах на участке № 92 за выборами следит пушистый талисман молодежного центра «Алиби»

На избирательном участке № 92, который расположен в молодежном центре «Алиби», необычный наблюдатель — пушистый кот по кличке Тимофей. Он живет в центре больше трех лет и уже стал его талисманом.

Специалист по работе с молодежью Офелия Есоян рассказала, что Тиша всегда встречает гостей, а сегодня занял пост на урне для голосования. Видимо, решил лично проследить за прозрачностью процедуры.

Избиратели реагируют с восторгом: многие не проходят мимо и гладят строгого «сотрудника». Тимофей держит нейтралитет — принимает ласку, но от наблюдения не отвлекается.

Члены участковой избирательной комиссии отметили, что присутствие кота регламент не нарушает, а атмосферу делает добрее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.