Депутат Мособлдумы Коркин рассказал о форматах голосования

Так, например, отдельные категории жителей могут проголосовать на дому. Также отдать голос можно на избирательном участке — этот формат часто выбирают целые семьи.

«А для тех, кому важно реализовать активное избирательное право быстро, удобно и просто из любой точки мира доступно дистанционное голосование через портал „Госуслуги“», — напомнил депутат.

Он отметил, что цифровизация стала стала значимым шагом вперед в обеспечении доступности, возможности проголосовать без лишних издержек, сохраняя прозрачность и защищенность процедуры для каждого жителя.

По словам парламентария, выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы являются основополагающим политическим процессом. Они задают траекторию дальнейшего роста как Российской Федерации в целом, так и Московской области на многолетнюю перспективу.

Коркин убежден, что прийти на избирательный участок и опустить бюллетень — это прямое проявление осознанной позиции гражданина. Оно позволяет доверить защиту интересов Московской области на государственном и областном уровнях конкретным представителям.

Коркин отдельно подчеркнул ценность участия каждого избирателя. По его мнению, волеизъявление граждан служит прямым механизмом в процессе формирования социально-экономической программы, ориентированной на конкретные запросы и бытовые потребности населения. Также оно дает реальную возможность сделать Московскую область более устроенным и благополучным для каждого жителя.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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