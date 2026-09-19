Кризис в Киеве: Рада ушла на длительные каникулы без принятия ключевых законов

Украинский парламент приостановил свою работу и отправился на очередные длительные каникулы. Это произошло, несмотря на сложную финансовую ситуацию в стране и нерешенные вопросы по согласованию законопроектов, требуемых для получения финансовой помощи от внешних партнеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского депутата Ярослава Железняка.

Предыдущий аналогичный перерыв в деятельности парламентариев был зафиксирован в середине лета. Тогда Верховной Раде также потребовался месячный отдых.

По информации Железняка, депутаты повторно взяли длительную паузу в проведении пленарных заседаний сроком на 26 дней — в период с 17 сентября по 13 октября.

Парламентарий заострил внимание на том, что принятие решения о каникулах совпало с глубоким кризисом в финансовой сфере. Он спровоцирован задержками партнерских поступлений, а также с непринятием критически важных законодательных инициатив, от которых зависит продолжение международной поддержки.

Ранее в сентябре украинские власти полностью заморозили денежные перечисления во все сферы деятельности, сохраняя лишь расходы на нужды ВСУ, выплату зарплат работникам бюджетного сектора и социальные пособия. Согласно ее заявлению, последующее пополнение бюджета страны выполнимо исключительно за счет зарубежных траншей, для получения которых законодателям необходимо одобрить ряд неоднозначных и спорных проектов законов.

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