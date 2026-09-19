ВС РФ освободили еще пять населенных пунктов в зоне СВО Спецоперация сегодня в 12:30 Фото - © РИА Новости

Под контроль ВС РФ перешли пять населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска продолжают наступление. Они взяли под контроль еще ряд территорий. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Север» освободили населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зеленая Диброва в Запорожской области. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.