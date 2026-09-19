Безопасность без вмешательства: в Подмосковье рассказали о роли МВД на участках

В период проведения избирательной кампании на каждом участке организовано постоянное дежурство сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома в МАКС .

В ведомстве пояснили ключевые аспекты присутствия стражей порядка на местах голосования. В прямые обязанности полицейского входит охрана помещения, избирательных бюллетеней и всей документации, пресечение любых нарушений. Среди них подкуп, порча материалов и создание помех работе комиссии, прием заявлений о правонарушениях и обеспечение общей безопасности граждан.

При этом сотрудникам полиции категорически запрещено вмешиваться в процедуру выбора. Они не вправе вести предвыборную агитацию, вмешиваться в работу комиссии и подсчет голосов, а также консультировать избирателей по вопросам заполнения бюллетеней или поиска в списках.

Избирателям также напомнили, что при возникновении любых вопросов или споров они могут незамедлительно связываться с горячей линией «Служба заботы» Мособлизбиркома по телефонному номеру 8 (800) 550-97-44.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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