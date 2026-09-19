Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Самаре Происшествия сегодня в 11:37 Фото - © Telegram-канал 112

Сразу восемь машин, в том числе автобус с пассажирами, столкнулись в Самаре. В результате массового ДТП есть пострадавшие, сообщает «112».

Авария произошла на 18-м километре Московского шоссе. В ней приняли участие шесть легковых автомобилей, грузовик Howo и пассажирский автобус. В ДТП пострадали шесть человек. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.