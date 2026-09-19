14 украинских дронов сбили над ДНР за сутки
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
ВСУ с применением дронов попытались атаковать гражданские объекты в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
За прошедшие сутки над территорией республики уничтожены 14 БПЛА противника. Беспилотники пытались ударить по объектам гражданской инфраструктуры ДНР.
Дроны были ликвидированы системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами.
Ранее в ДНР в результате атак ВСУ погибли три человека. Еще тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребенок, получили ранения.
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