В ДНР в результате атак ВСУ погибли три человека
В Донецкой Народной Республике трое мирных жителей погибли, еще 13 ранены из-за атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».
Среди пострадавших есть ребенок.
«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, получили повреждения 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики перешел под полный контроль российских войск, благодаря наступательным действиям группировки «Центр».
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