В ДНР в результате атак ВСУ погибли три человека Происшествия 12 сентября 2026 23:09

В Донецкой Народной Республике трое мирных жителей погибли, еще 13 ранены из-за атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Среди пострадавших есть ребенок. «Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, получили повреждения 4 объекта гражданской инфраструктуры. Ранее населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики перешел под полный контроль российских войск, благодаря наступательным действиям группировки «Центр». Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.