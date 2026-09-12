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В ДНР в результате атак ВСУ погибли три человека

Происшествия

В Донецкой Народной Республике трое мирных жителей погибли, еще 13 ранены из-за атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Среди пострадавших есть ребенок.

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, получили повреждения 4 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики перешел под полный контроль российских войск, благодаря наступательным действиям группировки «Центр».

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