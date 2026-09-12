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В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским в Майами невозможной

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G20 в Майами не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Это невозможно», — ответил он на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия готова организовать встречу с участием Зеленского в Москве.

12 сентября Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом РФ на саммите «Большой двадцатки» в американском Майями. Мероприятие пройдет в декабре.

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