Погибли 55 млн человек: 13 сентября в мире отмечают День памяти жертв фашизма

Каждое второе воскресенье сентября отмечается Международный день памяти жертв фашизма, посвященный десяткам миллионов людей, погибших в ходе масштабного военного конфликта. Памятная дата была официально учреждена в 1962 году с ключевой целью противодействия возрождению фашистской идеологии.

Выбор сентября для проведения дня траура обусловлен тем, что именно на этот месяц приходятся даты начала и полного окончания Второй мировой войны. В глобальное противостояние было втянуто 61 государство, что составило свыше 80% населения планеты.

Боевые действия охватили территории 40 стран, а также морские и океанические акватории. Конфликт стал самым разрушительным в истории по масштабам и человеческим жертвам. Он унес жизни более 55 млн человек, из которых наибольшие потери понес Советский Союз, лишившийся 27 млн граждан.

Опыт истории показывает, что ни одна страна и ни одна нация не выиграла материально или духовно от правления нацистов. Наиболее опасной признана идеология, вменяющая человеку вину с рождения по этническому признаку.

На фоне попыток ряда зарубежных политиков пересмотреть итоги Второй мировой войны и обелить нацизм, в Российской Федерации сохраняется память о преступлениях захватчиков. Она подтверждается сотнями архивных документов.

В РФ на законодательном уровне установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, отрицание решений Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о роли СССР в годы войны. Также предусмотрены штрафы за осквернение Дней воинской славы и памятных дат.

81 год назад нацистская система была разгромлена благодаря совместным усилиям и плечом к плечу сражавшимся солдатам разных национальностей. В современных реалиях ключевым лозунгом памятного дня выступает объединение сил для противостояния неофашизму.

В странах, затронутых событиями Второй мировой войны, в эту дату отменяются развлекательные мероприятия и торжества, организуются посещения мемориалов, памятников и братских захоронений. Также проводится работа по уходу за безымянными и заброшенными могилами погибших воинов и мирных жителей.

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