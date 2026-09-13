В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух мужчин
На детской площадке в Нью-Йорке в США застрелили двух человек, проводится расследование, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на детской площадке в Бруклине.
На месте происшествия нашли двух мужчин 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Их госпитализировали, но оба скончались в больнице.
«Арестов к настоящему времени нет, расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее в Даниловограде 30-летний уроженец Прикамья расстрелял троих жителей Черногории, скрылся с места происшествия, а потом его нашли мертвым в лесу.
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