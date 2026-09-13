Ушел из жизни заслуженный работник культуры России Борис Тимковский

Ушел из жизни кинооператор и режиссер, заслуженный работник культуры РФ Борис Тимковский. Он умер в день своего 90-летия, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России.

Тимковский окончил операторский факультет ВГИКа, с 1958 по 1995 год был оператором‑постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Он участвовал в съемках фильмов в СССР и России, а также в Швеции, Нидерландах, Австрии, Франции. До 2016 года был доцентом кафедры операторского искусства Санкт‑Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), вел курс кинооператоров.

Прощание с Тимковский прошло в Петербурге 10 сентября, его похоронили на Южном кладбище.

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