Два человека пострадали в Саудовской Аравии при падении снаряда из Йемена

В результате падения снаряда на гражданские объекты на юге Саудовской Аравии пострадали 2 человека, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что снаряд упал в субботу в округе Ат-Таваль провинции Джизан.

В результате пострадали 2 человека. Кроме того, был пострадали мечети, несколько зданий и машин.

Ранее Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило удары по нефтепроводу «Восток — Запад».

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